Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд

Американка Коко Вандевеге прокомментировала точку зрения о том, что организаторы US Open предоставили «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой только в связи с тем, что многие топ-игроки отказались от участия в турнире. Ранее Коко сказала, что организаторам следовало бы предоставить приглашение американке, а не Шараповой.

«Не думаю, что Шараповой предоставили «уайлд-кард» в связи с тем, что многие звёзды снялись. Точно не помню, но, кажется, некоторые игроки снялись позже. Может быть, Новак сделал это раньше и Вавринка. Но это турнир «Большого шлема». Они в любом случае будут продавать билеты. Люди будут приходить на матчи.

Не думаю, что из-за одной теннисистки можно будет продать на сотни тысяч билетов больше. Если же из-за отсутствия одного игрока люди будут покупать меньше билетов, то значит, турниры «Большого шлема» в плохой форме», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.