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Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд

31 августа 2017, четверг. 11:49 Теннис

Американка Коко Вандевеге прокомментировала точку зрения о том, что организаторы US Open предоставили «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой только в связи с тем, что многие топ-игроки отказались от участия в турнире. Ранее Коко сказала, что организаторам следовало бы предоставить приглашение американке, а не Шараповой.

«Не думаю, что Шараповой предоставили «уайлд-кард» в связи с тем, что многие звёзды снялись. Точно не помню, но, кажется, некоторые игроки снялись позже. Может быть, Новак сделал это раньше и Вавринка. Но это турнир «Большого шлема». Они в любом случае будут продавать билеты. Люди будут приходить на матчи.

Не думаю, что из-за одной теннисистки можно будет продать на сотни тысяч билетов больше. Если же из-за отсутствия одного игрока люди будут покупать меньше билетов, то значит, турниры «Большого шлема» в плохой форме», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.

Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Коко Вандевеге Мария Шарапова US Open
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
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04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
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03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
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01:31 Веснина взяла верх над Блинковой в российском дерби на US Open
00:15 Муратоглу: Шарапова прибавила в конце матча с Халеп, это просто невероятно
30 августа 2017, среда
23:57 Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
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23:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бабош в US Open
21:42 Южный стал соперником Федерера по второму кругу US Open
21:06 Димитров вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Рублёвым
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19:38 Младенович проиграла Никулеску, Гиббз стала соперницей Плишковой
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18:32 Тим начал выступление на US Open с уверенной победы
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