Куэрри: у Селы на US Open целый фан-клуб, его очень громко поддерживали

Американец Сэм Куэрри прокомментировал свою победу над представителем Израиля Дуди Селой во втором круге US Open со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

«Думаю, я сыграл хорошо. Я отлично себя чувствовал на корте. Дуди — непростой соперник. У него здесь целый фан-клуб. Его очень громко поддерживали.

Я сумел оказать давление на соперника, выходил к сетке и мощно подавал. Когда мне удаётся так играть, я являюсь сложным оппонентом для любого теннисиста", — приводит слова Куэрри официальный сайт Открытого чемпионата США.