Фрэтэнджело: на подаче Иво ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать

Американец Бьорн Фрэтэнджело поделился впечатлениями после победы над хорватом Иво Карловичем на старте US Open со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

«Подачи Иво выглядели очень мощными, а их траектория была невероятной. Я встречался с Джоном Иснером в Ньюпорте, и там отскок был не таким высоким, но это было просто смешно. Ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать. Думаю, я справился отлично. В большинстве случаев я выигрывал розыгрыши, если мог нормально принять подачу соперника.

Выиграть свой первый матч на US Open – это особенное событие. У меня всегда здесь возникали трудности, даже на юниорском уровне. Было очень приятно одержать победу при заполненных трибунах», — цитирует Фрэтэнджело официальный сайт тура.