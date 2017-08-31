М. Зверев: слава богу, Пэр подал две двойные в концовке пятого сета

Немец Миша Зверев прокомментировал свою победу над французом Бенуа Пэром во втором круге US Open со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5.

«Я хорошо начал матч, но знал, что Бенуа — очень эмоциональный игрок. В начале третьего сета на его подаче счёт был 15:40, но он сумел взять тот гейм, и это придало ему сил. Затем вдруг он выполнил два-три удара навылет с приёма и сделал брейк. Потом удержал подачу и взял партию.

В четвёртом сете я играл достаточно неплохо. У меня было много шансов сделать брейк, были матчболы. Я вёл 3:0 на тай-брейке, но занервничал и стал слишком много думать. И вот счёт уже 5:5 в пятом сете. Слава богу, Пэр подал две двойные при счёте 40:40», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.