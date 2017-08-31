Мугуруса: ощущаю облегчение от того, что наконец вышла в 3-й круг US Open

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы над китаянкой Дуань Инъин в матче второго раунда Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:0.

«Первый сет прошёл в равной борьбе. Соперница выполняла очень мощные удары. Она очень высокая и сильно бьёт по мячу. Мне потребовалось время, чтобы как следует почувствовать мяч. Я рада, что смогла изменить ход встречи. В первом сете всё решили несколько розыгрышей. Партия могла закончиться и по-другому, но я боролась. После этого я почувствовала себя гораздо лучше и во втором сете уже хорошо адаптировалась.

Я ощущаю большое облегчение от того, что наконец вышла в третий круг. Мне это не удавалось пять лет или три года, не знаю. Даже не знаю, почему я не могла преодолеть барьер второго круга.

Я хочу лишь выигрывать матчи, а рейтинг рано или поздно придёт. Я хочу пройти здесь как можно дальше. Об этом я думаю больше, чем о первой строчке рейтинга", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.