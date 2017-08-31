Квитова: никаких целей на US Open я перед собой не ставлю

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Франции Ализе Корне во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:2.

«На US Open и на всей серии американских хардовых турниров у меня нет никаких ожиданий. Я просто играю матч за матчем. Очень рада, что получила возможность провести здесь ещё одну встречу, но никаких целей перед собой я не ставлю.

Это был мой лучший матч на харде в этом сезоне. Я старалась на протяжении всей встречи действовать агрессивно, атаковала с приёма и отлично подавала, за исключением последнего гейма. В целом я провела очень хороший матч», — цитирует Квитову официальный сайт тура.