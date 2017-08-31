Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова оценила действия Марии Шараповой в матче с венгеркой Тимей Бабош во втором круге US Open, в котором бывшая первая ракетка мира победила со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, и поделилась ожиданиями от встречи уроженки Нягани с американкой Софьей Кенин.



«Молодец Мария Шарапова, видно, что старается, но так тяжело ей будет в каждом матче. Может, дальше пойдёт получше, учитывая её сетку и игру с Софьей Кенин. Этот матч должен быть попроще, всё-таки Тимя Бабош — довольно непростая соперница, она может показать хороший теннис и не боится великих имён. Так сложилось, что она неплохо играла, и у Маши не всё получалось. Было видно, что в третьем сете она уже чисто психологически передавила, проявив свой характер.



Что касается предстоящего матча, то Софья Кенин ничего выдающегося не сможет противопоставить. Хотя всё непредсказуемо, и случаются такие матчи удивительные, которые фонтанируют различными сенсациями. Все уже подустали, кто-то отказался, сетка по-разному сложилась с интересными результатами.



Подметила для себя в игре Маши, что подавать она стала получше, а остальное и так на очень хорошем уровне, за что мы все её и смотрим и любим. Не берусь предсказывать, потому что говорили, что она будет всех выносить после Халеп, но, пожалуйста, мы наблюдаем второй сложный матч. Конечно, от матча к матчу должно становиться проще, но соперники тоже выходят и борются. Так что остаётся только смотреть и болеть», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.