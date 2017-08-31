Цонга получил «уайлд-кард» на турнир St. Petersburg Open 2017

Генеральный директор турнира St. Petersburg Open 2017 Александр Медведев рассказал о составе участников соревнований, которые пройдут с 18 по 24 сентября.



«Травма Вавринки и последующая операция не позволят ему приехать в Петербург, чтобы поддержать Донну Векич, которая будет играть на Neva Cup. Несмотря на эту потерю, список сеянных игроков впечатляющий. «Уайлд-кард» отдали французу Жо-Вильфриду Цонге. Среди россиян будут Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Евгений Донской», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева