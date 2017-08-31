А. Медведев: ЧМ по футболу создал трудности при организации St. Petersburg Open

Генеральный директор St. Petersburg Open 2017 Александр Медведев рассказал о сложностях в подготовке к турниру и заверил, что уровень соревнований не снизился. Турнир пройдёт с 18 по 24 сентября.



«Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций создало нам определённые трудности, в частности при размещении второго корта. К счастью, совместными усилиями с городом удалось решить все проблемы.

Уровень нашего турнира не снизился. Среди турниров категории 500 и 250 по среднему рейтингу игроков он выглядит в числе лидеров.

Будет выставочный матч, в смешанных парах сыграют Ива Майоли и Карлос Мойя против Анастасии Мыскиной и Игоря Андреева», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.