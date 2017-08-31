А. Медведев: такие турниры, как Laver Cup, разрушат тур и мировой теннис

Генеральный директор St. Petersburg Open 2017 Александр Медведев выразил недовольство созданием коммерческого турнира «Кубок Лэйвера», который пройдёт в Праге 22-24 сентября.

«Вопрос сроков и категории турнира — взаимосвязанные вопросы. Проведение коммерческого турнира в разгар сезона начал разрушать тур. Турниры категории 250 и 500 перестанут иметь возможности приглашать игроков первой категории. Это приведёт к снижению конкуренции и уровню тенниса в мире. Это бомба замедленного действия, которая может разорвать тур и мировой теннис. Если деньги некуда девать, проводите Laver Cup в декабре», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

По поводу замечания бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова об отсутствии на турнире в Санкт-Петербурге Карена Хачанова и Андрея Рублёва Медведев сказал: «Высказывания Кафельникова оставляю на его совести, мы уже объяснили, почему в Петербурге не сыграют Хачанов и Рублёв».

Медведев также сообщил, что турнир Neva Сup мог повысить категорию, но «были предложены неудобные сроки, поэтому мы отказались от этой идеи».