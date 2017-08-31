Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open

Россиянин Андрей Рублёв во втором круге Открытого чемпионата США сыграет с седьмым сеяным — болгарином Григором Димитровым. Поединок стоит в расписании Louis Armstrong Stadium вторым запуском и начнётся около 19:30 по московскому времени. Теннисисты впервые встретятся друг с другом.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Димитров.

Победитель этой встречи за выход в 1/8 финала поспорит с лучшим в противостоянии Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины и немца Седрика-Марселя Штебе.

Напомним, что в первом круге Рублёв взял верх над британцем Аляжем Бедене со счётом 6:1, 6:4, 6:4.