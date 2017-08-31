Бабош: несправедливо давать «уайлд-кард» Шараповой

На пресс-конференции после поражения от Марии Шараповой в матче второго круга US Open венгерская теннисистка Тимя Бабош заметила, что считает несправедливым получение россиянкой «уайлд-кард» на турнир «Большого шлема».

«Я впервые играла против Марии, и матч начался хорошо для меня, я должна была выигрывать, но потом всё изменилось, растянулось на три сета и оказалось плохо для меня. Мария стала играть сильнее, мне стало сложно противостоять ей, я начала уставать, и игра вышла из-под моего контроля.

Я думаю, что несправедливо давать «уайлд-кард» Шараповой. Есть немало молодых американских теннисисток, которые заслуживают этого больше, чем она. Для молодых сыграть на таком крупном турнире важнее», — приводит слова Бабош Ubitennis.