Рублёв вышел в третий круг US Open, обыграв Димитрова

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Рублёв в трёх сетах обыграл седьмую ракетку US Open, болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 2 часа 26 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Димитрова 10 эйсов, 11 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в 1/8 финала Рублёв сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины, взявшим верх над немцем Седриком-Марселем Штебе (Q) со счётом 4:6, 6:4, 6:0, 6:1.