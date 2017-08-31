Дель Потро и Миллман вышли в третий круг US Open

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Дель Потро, посеянный под 24-м номером, взял верх над испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом, начавшим соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа 10 минут. Дель Потро 17 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Менендеса-Масейраса 8 эйсов и 2 ошибки на подаче.

В другом матче австралиец Джон Миллман взял верх над Малеком Жазири из Туниса со счётом 6:1, 7:6, 6:1.