Баутиста-Агут и Маннарино вышли в 3-й круг US Open

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 11-й сеяный Баутиста-Агут в трёх сетах обыграл немца Дастина Брауна со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 48 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Брауна 10 эйсов, 6 ошибок на подаче и 1 брейк. За выход в 1/8 финала Баутиста-Агут сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (24).

В другом матче француз Адриан Маннарино (30) одолел американца Бьорна Фрэтэнджело (WC) со счётом 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.