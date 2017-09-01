Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open

Американская теннисистка Шелби Роджерс вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований американка взяла верх над 25-й ракеткой турнира Дарьей Гавриловой из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:5). Матч продолжался 3 часа 33 минуты. Роджерс 1 раз подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Гавриловой 6 эйсов, 8 ошибок на подаче и 6 брейков. За выход в 1/8 финала Роджерс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (4).

В другом матче румынка Моника Никулеску взяла верх над соотечественницей Аной Богдан со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Следующей соперницей Никулеску станет американка Дженнифер Брэйди.