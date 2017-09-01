Елгин и Медведев вышли во второй круг парного турнира на US Open

Россияне Михаил Елгин и Даниил Медведев вышли во второй круг парных соревнований на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В первом раунде Михаил и Даниил обыграли британца Доминика Инглота и канадца Даниэля Нестора со счётом 6:4, 7:5.



За матч россияне сделали 5 эйсов, четырежды ошиблись при подаче и реализовали 2 брейк-пойнта. Их соперники 4 раза подали навылет, допустили столько же двойных ошибок и ни разу не взяли подачи Михаила и Даниила.

Далее Михаилу и Даниилу предстоит сразиться с финном Хенри Континеном и австралийцем Джоном Пирсом.