Кудрявцева в паре с Сайсай вышла во второй раунд US Open

Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай вышли во второй круг парных соревнований на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



В первом раунде Алла и Чжэн, ни разу не выполнив подачу навылет, одержали победу над американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю со счётом 6:2, 6:2.



Далее россиянке и китаянке предстоит встретиться с победительницами противостояния чешек Люси Шафаржовой и Барборы Стрыцовой с американкой Кристиной Макхэйл и представительницей Великобритании Хитер Уотсон.

