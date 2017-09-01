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Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре

1 сентября 2017, пятница. 04:57 Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова завершила выступление в одиночных соревнованиях на Открытом чемпионате США по теннису. В матче второго круга Светлана потерпела поражение от японки Куруми Нары со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

В других матчах американка Коко Вандевеге обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (8:6), 6:2, а чешка Люси Шафаржова нанесла поражение ещё одной японке Нао Хибиро — 6:1, 3:6, 6:2.

В третьем круге Нара встретится с Шафаржовой, а Вандевеге сразится с 11-й ракеткой мира полячкой Агнешкой Радваньской.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 02:30 МСК
Куруми
Нара
Светлана
Кузнецова
6:3 3:6 6:3
US Open (ж) 2017. 2-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 02:35 МСК
Онс
Жабер
Коко
Вандевеге
6:7 2:6
US Open (ж) 2017. 2-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 02:45 МСК
Люси
Шафаржова
Нао
Хибино
6:1 3:6 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куруми Нара Светлана Кузнецова US Open
Новости. Теннис
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