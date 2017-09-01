Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре

Россиянка Светлана Кузнецова завершила выступление в одиночных соревнованиях на Открытом чемпионате США по теннису. В матче второго круга Светлана потерпела поражение от японки Куруми Нары со счётом 3:6, 6:3, 3:6.



В других матчах американка Коко Вандевеге обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (8:6), 6:2, а чешка Люси Шафаржова нанесла поражение ещё одной японке Нао Хибиро — 6:1, 3:6, 6:2.



В третьем круге Нара встретится с Шафаржовой, а Вандевеге сразится с 11-й ракеткой мира полячкой Агнешкой Радваньской.