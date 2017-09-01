Надаль одержал волевую победу во втором круге US Open

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль добился права принять участие в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго круга Надаль обыграл японца Таро Дэниэла, занимающего 121-е место в мировой табели о рангах, со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.



В другом матче соотечественник Дэниэла Юити Сугита, находящийся в мировой табели о рангах на 44-й строчке, потерпел поражение от аргентинца Леонардо Майера, занимающего в рейтинге ATP 59-е место, со счётом 7:6 (3), 4:6, 3:6, 4:6.