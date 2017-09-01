Надаль: верю, что могу играть лучше, и намерен это делать

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал волевую победу над японцем Таро Дэниэлом со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.



«Для меня это очень важная победа. Да, этим вечером я играл не лучшим образом. В первом сете у меня было много возможностей. Мне нужно улучшить многое. Я верю, что могу играть лучше, и намерен это делать», — приводит слова Надаля официальный сайт US Open.

В третьем круге Надалю предстоит сыграть с аргентинцем Леонардо Майером.