Федерер: может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над россиянином Михаилом Южным во втором круге US Open со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2.

«Состояние спины лучше, чем в первом круге, так что я этому рад. В этой игре спина мне не мешала. Это была настоящая битва, я счастлив, что сумел пройти дальше.

После двух таких побед я не пытаюсь искать негатив. Я просто рад, что продолжаю борьбу. Да, может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально.

Моя подготовка к турниру была не лучшей. Я понимал, что в начале у меня возникнут трудности. Может быть, их было больше, чем мне хотелось бы. Но я всё ещё в турнирной сетке, и это даёт мне шанс. Я всё ещё верю, что смогу найти свою игру и буду действовать стабильнее. Я играл не так уж плохо, просто немного нестабильно по ходу встречи.

Я был доволен своим самочувствием после первого круга, хотя было немного страшно. Но сейчас это ощущение ушло. Я просто хочу продолжать играть в теннис. Усталость — это нормально. Я испытывал такое сотни раз, поэтому не особо переживаю.

Если ты сразу не чувствуешь себя отлично, то можешь проиграть свою подачу или сеты, и тогда это уже другая игра. Также важно отметить игру соперника. Думаю, Михаил сегодня нашёл свой теннис. Он действовал здорово, и мне нужно было вновь взламывать код. Я рад, что смог найти путь к победе. Я смог победить, несмотря на не лучшее состояние, что всегда очень приятно», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.