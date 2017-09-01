Рублёв: я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями после победы во втором круге Открытого чемпионата США над болгарином Григором Димитровым со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:3.

«Думаю, стиль моей игры заключается в том, чтобы действовать агрессивно, стараться находить свой ритм, потому что он у меня достаточно неплохой. Я могу противостоять многим сильным соперникам. Конечно, я стараюсь упорно работать и каждый день прибавлять во всех компонентах. Это самое главное. Я надеюсь, что становлюсь сильнее и это отражается на результатах и рейтинге.

Уступая в счёте, я просто старался сосредоточиться на борьбе. В итоге мне немного повезло. Я выполнил ряд отличных ударов с приёма и несколько раз направил мяч близко к линии. В конце концов мне удавалось сделать брейк.

Я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко, даже если уступал с брейком», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.