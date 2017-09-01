Остапенко: моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат

Чемпионка «Ролан Гаррос — 2017» латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над представительницей Румынии Сораной Кырстей во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4.

«В некоторых геймах на моей подаче счёт был 0:40, и я боролась, чтобы не уступить в такой ситуации. Это был хороший матч. Сорана играла отлично, мы обе действовали агрессивно. Пожалуй, я лучше сыграла в важные моменты, несмотря на то что сегодня не очень хорошо подавала. Однако в розыгрышах я боролась изо всех сил.

Моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Я хочу играть как можно лучше до конца года», — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.