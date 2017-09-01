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Кар. Плишкова: я не ожидала, что Гиббз будет так играть в начале матча

1 сентября 2017, пятница. 09:13 Теннис

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над американкой Николь Гиббз во втором круге US Open со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

“Думаю, Николь отлично начала матч и демонстрировала теннис высокого уровня. Я не ожидала, что она будет так играть. Мы пару раз встречались и тренировались вместе, я видела несколько её игр. Я полагала, что она будет больше обороняться. Но Гиббз активно атаковала. Стоит отдать ей должное.

В целом я сыграла даже близко не так, как хотела бы. Я просто рада, что пробилась дальше. Конечно, я смогла прибавить по ходу матча. В третьем сете, хоть он и был не лучшим, я выполнила несколько отличных подач и ударов. Но в первом сете я действовала далеко не так, как хотела.

Я вновь нервничала по ходу матча, второй раз подряд. В первом сете я ощущала большое давление и не могла играть в свой теннис. На корте я чувствовала себя не лучшим образом. Наверное, это было заметно. Но я верила, что смогу удерживать свою подачу и ждать счёта 2:2, 3:3, когда у меня может появиться шанс. В третьем сете у меня было несколько возможностей, хотя в каждой партии всё решил один брейк.

Я чувствовала, что агрессивнее действую на подаче, чем соперница. Я верила, что у меня будет шанс, и получила его. Это помогло завершить встречу в мою пользу», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
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Каролина Плишкова US Open
Новости. Теннис
1 сентября 2017, пятница
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