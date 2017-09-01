Брэйди: в матче со Стрыцовой я смогла показать свой лучший теннис

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди прокомментировала свою победу над чешкой Барборой Стрыцовой во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:1. За выход в 1/8 финала она поспорит с румынкой Моникой Никулеску.

«Я вышла на корт и чувствовала, что полна энергии. Я встречалась с Барборой раньше и знала, чего ожидать. Я понимала, что это будет непростой матч. Я смогла показать свой лучший теннис и очень этому рада. Я очень много работала, и наконец это принесло результат.

Сделав первый брейк, я постаралась сосредоточиться на своей подаче. Затем мне удалось взять ещё одну подачу соперницы, и я набрала ход", — приводит слова Брэйди официальный сайт турнира.