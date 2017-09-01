Свитолина: не думаю о том, что могу стать 1-й ракеткой мира по итогам US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, обыгравшая во втором круге Открытого чемпионата США россиянку Евгению Родину со счётом 6:4, 6:4, призналась, что сосредоточена только на своей игре и не думает о возможности стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Нью-Йорке.

«У меня нет никаких ожиданий. Я просто стараюсь наслаждаться игрой в каждом матче, а там будет видно. Я не думаю о том, что могу стать первой ракеткой мира по итогам турнира», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.