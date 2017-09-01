Тим: в таких матчах, как с Фритцем, нужно просто делать всё для победы

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над американцем Тейлором Фритцем во втором круге US Open со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:5.

«Соперник выполнял очень мощные и быстрые удары, поэтому я старался действовать разнообразно. Я использовал резаные удары, вращение, изменял темп игры, чтобы соперник вышел из зоны комфорта. Но это было нелегко, так как Фритц действовал очень быстро. В таких матчах просто нужно делать всё для победы. Мне это удалось, поэтому я доволен», — цитирует Тима пресс-служба турнира.