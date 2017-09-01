Осака: победить Аллертову мне помогла сила воли, играла я не очень хорошо

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями после победы над чешкой Денисой Аллертовой во втором круге US Open со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

«Даже не знаю, как я смогла победить. Думаю, помогла сила воли, так как я играла не очень хорошо. Я была напряжена, потому что это был мой первый матч после победы над Кербер. Я чувствовала, что от меня ждут победы, именно поэтому играла не лучшим образом. Но не хочу считать это оправданием.

Вчера я смогла отдохнуть и думала, что всё будет нормально. Но когда я выходила на матч, то шла по очень длинному коридору и стала слишком много думать. К счастью, я всё же смогла одержать победу», — цитирует Осаку официальный сайт US Open.