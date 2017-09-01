Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу

Американка Николь Гиббз прокомментировала своё поражение от первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой во втором круге US Open со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

“Я очень хорошо начала первый сет. Я не так много думала об арене в тот момент, а просто играла в свой теннис и двигалась к цели. Я старалась действовать агрессивнее соперницы, чтобы она не перехватила инициативу.

До счёта 3:3 во втором сете мы действовали на равных, но затем я стала немного слабее бить по мячу и почувствовала важность момента. Каролина воспользовалась этим и победила в трёх сетах», — цитирует Гиббз официальный сайт турнира.