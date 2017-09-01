Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями после победы во втором круге Открытого чемпионата США над испанцем Адрианом Менендес-Масейрасом со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:3).

«Подача очень важна для моей игры, а также удар с форхенда. Когда оба эти элемента работают, я доволен. Но я думаю, что могу играть лучше. Надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.

Следующим соперником уроженца Тандиля будет испанец Роберто Баутиста-Агут.