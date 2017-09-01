Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над россиянином Михаилом Южным во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2. В четвёртом сете уроженец Москвы взял медицинский тайм-аут из-за судорог.

“Чувствую, что я хорошо размялся к третьему кругу. Смотреть на судороги Михаила было тяжело. Но, пожалуй, это был наш лучший матч», — приводит слова Федерера AFP.

В третьем раунде соревнований уроженец Базеля сыграет с испанцем Фелисьяно Лопесом.