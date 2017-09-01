Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open

В 18:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сыграют представительница Чехии Петра Квитова (13) и француженка Каролин Гарсия (18). По личным встречам счёт ничейный — 2-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на Открытом чемпионате США.

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой (31), либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3)