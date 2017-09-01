Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал своё поражение от представителя Австрии Доминика Тима во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 5:7.

“Я провёл хороший матч, у меня было много шансов, но я их не использовал. Однако я боролся. Я хорошо играл в последние 4-5 недель и с нетерпением жду заключительной части сезона. Очень хочу продолжать работать, чтобы узнать, чего смогу добиться в следующем году. Я чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис», — приводит слова Фритца официальный сайт турнира.