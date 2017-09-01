175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Квитова уверенно победила Гарсию и вышла в 1/8 финала US Open

1 сентября 2017, пятница. 19:54 Теннис

Чешка Петра Квитова (13) в третьем круге Открытого чемпионата США взяла верх над француженкой Каролин Гарсией (18) со счётом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную и 14 невынужденных ошибок, активно выиграла 22 розыгрыша, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, не проиграв ни гейма на своей подаче. Каролин выполнила 14 виннеров при 23 невынужденных.

Следующей оппоненткой Квитовой станет либо испанка Гарбинье Мугуруса (3), либо словачка Магдалена Рыбарикова (31).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

US Open (ж) 2017. 3-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 18:20 МСК
Петра
Квитова
Каролин
Гарсия
6:0 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролин Гарсия Петра Квитова
Новости. Теннис
1 сентября 2017, пятница
19:54 Квитова уверенно победила Гарсию и вышла в 1/8 финала US Open
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро на US Open
16:20 Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open
15:07 Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис
14:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open
13:57 Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным
13:42 Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне
12:51 Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу
12:38 Южный: в трёхсетовом матче я у Федерера выиграл
12:02 Осака: победить Аллертову мне помогла сила воли, играла я не очень хорошо
11:34 Вандевеге: я не заглядываю дальше следующего матча
11:06 Кис: Веснина уверена в себе сейчас, мне будет нелегко
10:33 Тим: в таких матчах, как с Фритцем, нужно просто делать всё для победы
10:23 Свитолина: не думаю о том, что могу стать 1-й ракеткой мира по итогам US Open
09:49 Брэйди: в матче со Стрыцовой я смогла показать свой лучший теннис
09:13 Кар. Плишкова: я не ожидала, что Гиббз будет так играть в начале матча
09:10 Остапенко: моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат
09:05 Рублёв: я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко
09:05 Федерер: может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально
08:49 Надаль: верю, что могу играть лучше, и намерен это делать
07:49 Надаль одержал волевую победу во втором круге US Open
04:57 Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре
04:20 Веснина выиграла у Флипкенс во втором круге US Open
03:37 А. Радваньска станет участницей третьего круга US Open
02:50 Кудрявцева в паре с Сайсай вышла во второй раунд US Open
02:38 Гоффен сыграет с Монфисом в третьем круге US Open
02:28 Елгин и Медведев вышли во второй круг парного турнира на US Open
02:16 Тим и Кольшрайбер станут участниками третьего круга US Open
01:29 Южный в пяти сетах уступил Федереру во втором круге US Open
01:01 Роджерс и Гаврилова побили рекорд продолжительности женского матча на US Open
00:38 Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open
00:16 Баутиста-Агут и Маннарино вышли в 3-й круг US Open
31 августа 2017, четверг
23:49 Вихлянцева и Стоянович не смогли выйти во 2-й круг US Open в паре
23:14 Дель Потро и Миллман вышли в третий круг US Open
22:46 Рублёв вышел в третий круг US Open, обыграв Димитрова
22:08 Кар. Плишкова вышла в 3-й круг US Open, одолев Гиббз
21:52 Касаткина вышла в 3-й круг US Open и сыграет с Остапенко
21:22 Долгополов вышел в третий круг US Open, обыграв Бердыха
20:35 Бабош: несправедливо давать «уайлд-кард» Шараповой
19:50 Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной
19:29 Стрыцова взяла только 2 гейма у Брэйди во 2-м круге US Open
19:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open
16:26 А. Медведев: такие турниры, как Laver Cup, разрушат тур и мировой теннис
16:02 Камельзон: Звереву сделали имидж в Петербурге, а он поехал на турнир Федерера
Все новости RSS
Партнерский контент