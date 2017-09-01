Квитова уверенно победила Гарсию и вышла в 1/8 финала US Open

Чешка Петра Квитова (13) в третьем круге Открытого чемпионата США взяла верх над француженкой Каролин Гарсией (18) со счётом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную и 14 невынужденных ошибок, активно выиграла 22 розыгрыша, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, не проиграв ни гейма на своей подаче. Каролин выполнила 14 виннеров при 23 невынужденных.

Следующей оппоненткой Квитовой станет либо испанка Гарбинье Мугуруса (3), либо словачка Магдалена Рыбарикова (31).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.