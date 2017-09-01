Карреньо-Буста и Лоренци вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Испанец Пабло Карреньо-Буста (12) в третьем круге US Open победил француза Николя Маю (Q) со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. 26-летний уроженец Хихона, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, четырежды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, заработал 32 виннера при 13 невынужденных ошибках и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Карреньо-Буста поспорит либо с канадцем Денисом Шаповаловым (Q), либо с британцем Кайлом Эдмундом.

Ещё один участник четвёртого круга определялся в итальянском противостоянии Паоло Лоренци — Томас Фаббьяно. Лоренци победил со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Его следующим оппонентом станет либо южноафриканец Кевин Андерсон (28), либо хорват Борна Чорич.