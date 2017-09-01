Из нижней половины мужской сетки US Open кто-то впервые выйдет в финал ТБШ

После поражения хорвата Марина Чилича в третьем круге US Open — 2017 стало известно, что на этом турнире кто-то из игроков впервые выйдет в финал на турнире «Большого шлема».



На данный момент претендентами на это являются американец Сэм Куэрри, молдаванин Раду Албот, немец Миша Зверев, американец Джон Иснер, итальянец Паоло Лоренци, южноафриканец Кевин Андерсон, хорват Борна Чорич, канадец Денис Шаповалов, испанец Пабло Карреньо-Буста, француз Люка Пуи, представляющий Казахстан Михаил Кукушкин и аргентинец Диего Шварцман. Из них Лоренци, Шаповалов, Карреньо-Буста и Шварцман уже вышли в четвёртый круг, а остальные пока играют третий раунд.

Отметим, и в полуфинале «Шлема» был только один из этих теннисистов — Куэрри, который добрался на этой стадии полтора месяца назад, на Уимблдоне.