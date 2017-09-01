175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Из нижней половины мужской сетки US Open кто-то впервые выйдет в финал ТБШ

1 сентября 2017, пятница. 22:59 Теннис

После поражения хорвата Марина Чилича в третьем круге US Open — 2017 стало известно, что на этом турнире кто-то из игроков впервые выйдет в финал на турнире «Большого шлема».

На данный момент претендентами на это являются американец Сэм Куэрри, молдаванин Раду Албот, немец Миша Зверев, американец Джон Иснер, итальянец Паоло Лоренци, южноафриканец Кевин Андерсон, хорват Борна Чорич, канадец Денис Шаповалов, испанец Пабло Карреньо-Буста, француз Люка Пуи, представляющий Казахстан Михаил Кукушкин и аргентинец Диего Шварцман. Из них Лоренци, Шаповалов, Карреньо-Буста и Шварцман уже вышли в четвёртый круг, а остальные пока играют третий раунд.

Отметим, и в полуфинале «Шлема» был только один из этих теннисистов — Куэрри, который добрался на этой стадии полтора месяца назад, на Уимблдоне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марин Чилич Сэм Куэрри
Новости. Теннис
1 сентября 2017, пятница
22:59 Из нижней половины мужской сетки US Open кто-то впервые выйдет в финал ТБШ
22:54 Шаповалов — самый юный участник 1/8 финала турнира «Большого шлема» после Сафина
22:45 Серена Уильямс родила дочь
22:32 Чилич уступил Шварцману на US Open, 9 раз проиграв свою подачу
22:10 Макарова в седьмой раз за восемь матчей проиграла Суарес-Наварро
21:45 Кузнецов и Жазири одержали победу в 1-м круге Открытого чемпионата США
21:30 Касаткина и Гаврилова вышли во второй круг US Open в парном разряде
21:14 Карреньо-Буста и Лоренци вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата США
20:55 Павлюченкова и Младенович пробились во второй круг US Open в паре
19:54 Квитова уверенно победила Гарсию и вышла в 1/8 финала US Open
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро на US Open
16:20 Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open
15:07 Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис
14:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open
13:57 Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным
13:42 Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне
12:51 Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу
12:38 Южный: в трёхсетовом матче я у Федерера выиграл
12:02 Осака: победить Аллертову мне помогла сила воли, играла я не очень хорошо
11:34 Вандевеге: я не заглядываю дальше следующего матча
11:06 Кис: Веснина уверена в себе сейчас, мне будет нелегко
10:33 Тим: в таких матчах, как с Фритцем, нужно просто делать всё для победы
10:23 Свитолина: не думаю о том, что могу стать 1-й ракеткой мира по итогам US Open
09:49 Брэйди: в матче со Стрыцовой я смогла показать свой лучший теннис
09:13 Кар. Плишкова: я не ожидала, что Гиббз будет так играть в начале матча
09:10 Остапенко: моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат
09:05 Рублёв: я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко
09:05 Федерер: может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально
08:49 Надаль: верю, что могу играть лучше, и намерен это делать
07:49 Надаль одержал волевую победу во втором круге US Open
04:57 Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре
04:20 Веснина выиграла у Флипкенс во втором круге US Open
03:37 А. Радваньска станет участницей третьего круга US Open
02:50 Кудрявцева в паре с Сайсай вышла во второй раунд US Open
02:38 Гоффен сыграет с Монфисом в третьем круге US Open
02:28 Елгин и Медведев вышли во второй круг парного турнира на US Open
02:16 Тим и Кольшрайбер станут участниками третьего круга US Open
01:29 Южный в пяти сетах уступил Федереру во втором круге US Open
01:01 Роджерс и Гаврилова побили рекорд продолжительности женского матча на US Open
00:38 Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open
00:16 Баутиста-Агут и Маннарино вышли в 3-й круг US Open
31 августа 2017, четверг
23:49 Вихлянцева и Стоянович не смогли выйти во 2-й круг US Open в паре
23:14 Дель Потро и Миллман вышли в третий круг US Open
22:46 Рублёв вышел в третий круг US Open, обыграв Димитрова
22:08 Кар. Плишкова вышла в 3-й круг US Open, одолев Гиббз
Все новости RSS
Партнерский контент