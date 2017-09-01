Хачанов и Рублёв победно стартовали на US Open в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли во второй раунд US Open в парном разряде, обыграв австралийца Самуэля Грота и пакистанца Айсама-Уль-Хака Куреши (16) со счётом 6:4, 6:4.



Карен и Андрей 7 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету Самуэля и Айсама-Уль-Хака 3 эйса, 10 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из двух.



Следующими соперниками Рублёва и Хачанова станут индусы Леандер Паес и Пурав Раджа, уверенно победившие сербов Янко Типсаревича и Виктора Троицки (6:1, 6:3).