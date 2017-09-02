Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Кенин на US Open

Около 4:00 по московскому времени на Арене имени Артура Эша стартует матч третьего раунда US Open — 2017 между россиянкой Марией Шараповой (WC) и американкой Софьей Кенин (WC). Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Шарапова на Открытом чемпионате США.



Следующая соперница победительницы этого матча станет известна после завершения игры между латвийкой Анастасией Севастовой (16) и хорваткой Донной Векич.