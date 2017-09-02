Пуи и Андерсон вышли в четвёртый круг US Open

Француз Люка Пуи (16) в третьем круге Открытого чемпионата США переиграл казахстанца Михаила Кукушкина (Q) со счётом 2:6, 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. 23-летний уроженец Гран-Синте, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 13 и проиграл 2 гейма на своей подаче. За третий в карьере выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Пуи поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.

Южноафриканец Кевин Андерсон (28) сломил сопротивление хорвата Борны Чорича — 6:4, 6:3, 6:2. Следующим его оппонентом станет итальянец Паоло Лоренци.