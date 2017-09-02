Тарпищев: величайшая спортсменка родила дочку, у неё сейчас праздник души

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил американку Серену Уильямс с рождением дочери.

«Величайшая спортсменка родила дочку, у неё сейчас, наверное, праздник души! Теперь приоритеты в жизни будут расставляться у нее по-другому. Я с удовольствием поздравляю ее с рождением дочери и желаю, конечно, чтобы Серена вернулась на корт, потому что такие великие спортсмены, как она, это штучный товар во все времена.

Думаю, что навряд ли по совокупности результатов кто-то достигнет того, чего достигла Серена в карьере своим мастерством. Такие люди, как она, рождаются практически раз в столетие, и я хотел бы пожелать, чтобы дочь равнялась на маму и продолжила спортивную династию", — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».