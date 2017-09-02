В. Уильямс в 50-й раз в карьере прошла во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Американка Винус Уильямс пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США, обыграв гречанку Марию Саккари в двух партиях — 6:3, 6:4. Для американки это 50-й выход во вторую неделю турнира «Большого шлема» в карьере.



Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Эйсов не было ни у одной из них. Винус допустила 8 двойных ошибок, 24 невынужденные, 10 раз пробила навылет и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Саккари 2 двойные, 8 ударов навылет, 25 невынужденных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующей соперницей Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро.