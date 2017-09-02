Макарова и Веснина обыграли Брэйди и Риске в первом круге US Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) вышли во второй круг Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв американок Дженнифер Брэйди и Элисон Риске со счётом 6:2, 6:3.



Матч продолжался 1 час 7 минут. Россиянки выполнили 4 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету американских теннисисток 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором раунде Веснина и Макарова сыграют с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой.



В случае победы на US Open россиянки опередят американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Люси Шафаржову и впервые в карьере станут первыми ракетками мира.