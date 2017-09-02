Куэрри взял верх над Алботом и вышел в четвёртый круг US Open

Американский теннисист Сэм Куэрри пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата США, в четырёх сетах одержав победу над соперником из Румынии Раду Алботом. Игра завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. Американец 19 раз подал навылет, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. У румынского спортсмена 5 эйсов, 4 двойных ошибки и 1 реализованный брейк из 2.



В четвёртом круге турнира в США Куэрри встретится с победителем пары Миша Зверев — Джон Иснер.