Миша Зверев вышел в четвёртый круг US Open, одержав победу над Иснером

Немецкий теннисист Миша Зверев нанёс поражение американцу Джону Иснеру в трёх сетах и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5).



Игра продолжалась 2 часа 6 минут. В активе Зверева 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 5. Иснер записал на свой счёт 11 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и ни одного из трёх брейков не реализовал.



Таким образом, после неудачи Иснера в нижней половине мужской сетки не осталось ни одного представителя топ-10. Соперником Зверева в четвёртом круге турнира в США станет американец Сэм Куэрри, одержавший победу в четырёх сетах над представителем Румынии Раду Алботом.