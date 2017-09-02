Шарапова победила американку Кенин в двух сетах и вышла в четвёртый круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США в двух сетах. Игра завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Противостояние продолжалось 1 час 42 минуты. Россиянка 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У американской спортсменки 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 10.

Соперницей Шараповой в четвёртом круге турнира в США станет теннисистка из Латвии Анастасия Севастова, которая в двух сетах справилась с хорваткой Донной Векич.

Заключительный отрезок встречи доступен для просмотра в «Твиттере».