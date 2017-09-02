Шарапова: очень рада выйти в следующий круг US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова кратко прокомментировала свою победу над американкой Софьей Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США. Россиянка добилась успеха в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.



«Мы никогда ранее не сталкивались друг с другом на корте. Она пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США, ей было нечего терять, а это всегда опасно. Я очень рада выйти в следующий круг.

В начале игры я не очень хорошо видела мяч, поэтому мне не удавались те удары, которые я хотела», — приводит слова российской спортсменки Reuters.



Соперницей Шараповой в четвёртом круге турнира в США станет теннисистка из Латвии Анастасия Севастова. Матч состоится 3 сентября.