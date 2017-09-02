Шарапова: не знаю, переехала ли бы в США, родись я в последние пару лет

Россиянка Мария Шарапова после победы над американкой русского происхождения Софьей Кенин со счётом 7:5, 6:2 в третьем круге US Open рассказала, советует ли отцам переезжать с шестилетними дочерьми из России в США, как это в своё время сделал отец Марии.

«Когда я начинала играть в теннис, в России этот вид спорта не был популярным и развитым, у нас просто не было там возможностей для роста и прогресса. Но в последние годы ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, появилось много теннисных центров и классных тренеров.

Раньше в России были популярны зимние и олимпийские виды спорта, фигурное катание, хоккей, гимнастика. Сейчас же теннис не менее популярен, а в некоторых случаях даже более. Кто знает, если бы я родилась в последние пару лет, сделал ли бы мой отец то же самое», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.