Квитова: теннис помогает мне вернуться к нормальной жизни

Чешка Петра Квитова, переигравшая в третьем круге US Open француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:0, прокомментировала ход встречи.

«Думаю, я сыграла лучший матч после возвращения на корт. Я очень довольна своей игрой. Особенно здорово работала подача, что не всегда просто на центральном корте, учитывая, как падает тень. Я знала, что будет непросто. Предыдущий поединок с Каролин на Кубке Федерации получился очень тяжёлым для меня, она была на невероятном подъёме. Я понимала, что надо сыграть эмоциональнее и активнее. Думаю, мне это удалось.

Удалось ли мне вернуться к нормальной жизни? Отчасти. В этом мне очень помогает теннис. Я чувствую себя на корте и рядом с ним так же, как раньше. Чувствую, что всё нормально. Большое спасибо всему теннисному миру за помощь в возвращении к нормальной жизни», — приводит слова Квитовой официальный сайт турнира.