Шарапова поднялась на 100-е место в лайв-рейтинге WТА

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата США переиграла американку Софью Кенин со счётом 7:5, 6:2. Таким образом, пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», вернувшаяся в WТА-тур в апреле после 15-месячной дисквалификации за допинг, в лайв-рейтинг WТА вернулась в топ-100. Отметим, что в обновлённом рейтинге от 11 сентября, который будет опубликован по окончании US Open Мария не опустится ниже 102-го места.

На данный момент экс-первая ракетка мира располагается на 146-й позиции женской табели о рангах.